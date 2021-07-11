中央宣布13日起微解封，但對於各場所規定，各縣市做法不一，也不完全跟進中央。新北市長侯友宜表示，現在仍有隱形傳播鏈、疫苗覆蓋率不足的問題，中央面對疫情要有決斷承擔的勇氣，訂定相關規範或升降級標準要明確統一，否則受傷害的永遠都是國民。

侯友宜說，中央有訂定2級至4級的疫情警戒標準，訂定標準一定要明確化，升級、降級一定要明確公布，為何升級為何降級都要說清楚，對新北和台北市而言現在仍有隱形傳播鏈，全台疫苗覆蓋率又不足，中央要拿出承擔決斷的勇氣，面對所有升降級規定。

侯友宜表示，中央要告訴民眾，為何要微解封？為何要降級？明確訂出指引後，讓地方能夠有一致性，否則只會徒增更多紛擾和爭議，受害的永遠都是國民，未來中央要拿出決斷，承擔責任，民眾生活已經很辛苦，這些決定造成民眾陷入兩難，不是大家所樂見的。

面對慈濟採購疫苗公文審理拖了8天，侯友宜也說，「從以前到現在，台灣疫苗就是不夠，中央疫苗準備就是不足」，面對疫苗不足的窘境，有熱心企業願意協助，政府要感恩，態度要從被動轉為主動，爭取更多、更好的疫苗，跟民間並肩作戰，讓國人疫苗接種率提高。