國內疫情仍不斷有確診案例，因此指揮中心宣布，全國3級警戒延長至7月26日，並自13日起「微解封」，有條件開放餐廳內用，但台灣本島的縣市長卻罕見全部「逆時中」，宣布維持「禁內用、限外帶」政策。對此，藥師林士峰直言，「原因無他，縣市長就是擔心，一旦黑數聚集爆發感染，以現在不少網友往死裡打的風氣，大概會倒台」。

新北市長侯友宜(左)、桃園市長鄭文燦(中)、台北市長柯文哲(右)。（圖／本報系資料照片）
新北市長侯友宜(左)、桃園市長鄭文燦(中)、台北市長柯文哲(右)。（圖／本報系資料照片）

林士峰11日在臉書貼文指出，近期一直有人帶風向，指出台北的確診人數比較多，柯文哲市長的防疫「做很爛」。但他認為，防疫還是老話一句，「沒有篩檢，就沒有確診人數」。如果社區中隱形傳播鍊過多的時候，累積到一個程度，一樣有可能會再爆發新的一波群聚感染。

藥師林士峰。(圖/摘自 林士峰臉書)
藥師林士峰。(圖/摘自 林士峰臉書)

林士峰強調，現在社會風向過於追求各縣市加零，他相信縣市首長有感受到壓力，但是這樣過於追求加零，對於防疫工作來說，其實是有害的，為了美化自己縣市的案例，不敢輕易的擴大篩檢範圍，這樣的數字沒辦法充份反應實際狀況。

最後，林士峰強調，他近期已重申過很多次，就是指揮中心法定指引的方針，應該要修正，現有的匡列方式已經很難應付已經在5月中大量溜進社區裡的無症狀感染者了，方法不改，確診人數的數字再漂亮，也很難得到民眾的信任。

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林右昌市長，你不用感到匪夷所思，因為台北市的疫調不是只有匡列中央指引的法定部份，為了抓出黑數，台北市啟動了精準疫調，積極的以同心圓的方式，希望沒被匡列的民眾也能積極配合篩檢。 戶籍地在基隆的案15295在上班時全程都有戴好口罩，並保持安全...

藥師林士峰發佈於 2021年7月10日 星期六
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