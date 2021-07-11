今日是新北市67歲以上長者預約疫苗的最後一天，新北市長侯友宜今表示，截至今日中午系統已完成約11萬人次的預約量，仍有1萬937人可預約，下一階段65歲以上不限籍長者預約接種將從明日開始，一樣採新北網路系統或區公所專線電話預約。

侯友宜說，67歲以上不限籍長者仍可在今日下午5時前上系統預約施打疫苗，明日至13日將陸續接種，而65歲以上不限籍長者可在明日8時至20時、13日8時至17時預約接種，若要在31處中大接種站及29區衛生所施打，可利用市府QR code或區公所專線預約。

侯友宜表示，因應中大型接種站施打疫苗，接駁大巴、小黃將即時依需求加派車輛，周邊路口號誌秒數也會激動微調，停車場也將有車輛導引，維持停車秩序，其中五股工商展覽中心的大型接種站將安排疫苗注射接駁車，捷運新北產業園區站12、13日7時30分至16時將有專車接駁至接種站，民眾可多多利用。