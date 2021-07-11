台中市疫情指揮中心今天公布確診新增本土1人、境外1人，本土確診的飲料店員工日前足跡曾至中友百貨等，均已停業進行清消；境外移入的清水區男性，目前於醫院治療，無台中市足跡史。另外1名彰化確診者在7日曾到台中新光三越百貨等中市相關足跡，台中新光三越今天已休館，進行環境全面清消。

台中市衛生局長曾梓展則指出，彰化確診個案有台中市足跡史，曾於7月7日下午3時至5時30分至台中新光三越內的COACH男士專賣店、點點心、瓦城及COLD STONE，衛生局接獲通知後，昨天晚間已立即通知新光三越停業並進行內部清消，今天並動員環保局、經發局進行消毒等相關防疫措施。

至於飲料店男員工的足跡有超商鑫門市，北區光南書店、中友百貨、小米之家等地，都已完成清消。

此外，境外移入的清水區36歲男性，6月17日至7月8日因工作關係至杜拜，8日自杜拜返台入境採檢，並搭乘防疫計程車返回台中市居家檢疫替代所進行檢疫，10日檢驗陽性通報，目前住院隔離治療中，因入境採檢確診，個案無匡列接觸者、也無台中市足跡。