宜蘭縣今天（11日）無新增本土確診案例，已連續16天零確診，但有新增一名境外移入個案，該個案無足跡、也無匡列接觸者；隨疫情趨緩，宜蘭縣長林姿妙表示，從13日起宜蘭縣防疫記者會將視疫情狀況決定是否舉行。

宜蘭縣從5月11日起爆發羅東銀河遊藝場群聚案後，就固定對外說明疫情，隨三級警戒發布期間，改為線上記者會，讓更多縣民可以透過直播了解疫情，縣長林姿妙、衛生局長徐迺維整整2個月都沒缺席，衛生局等單位有不少人在這60天都沒休假。

今天宜蘭縣無新增本土確診個案，但新增一境外移入個案，案15353為40多歲男性，是宜蘭人，4月14日到印尼工作，出國前採檢為陰性，7月9日該案持3日內陰性檢測報告搭機返台，7月10日抵台入境時採檢為陽性確診，CT值10，該名個案從機場採檢為陽性後，隨即送往醫院收治，在宜蘭縣沒有足跡，也無匡列相關接觸者。

衛生局長徐迺維表示，符合第9類（18歲至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者）及第10類（50至64歲成人）的民眾，可透過1922網站登記施打意願，目前該梯次開放登記至7月12日為止。

徐迺維說，目前宜蘭縣約有4.4萬人登記，希望有更多人來登記，讓宜蘭在爭取疫苗有更大的利基，先前可以施打但還沒接種的縣民，也可以上網登記。

另外，宜蘭縣防疫記者會今天滿2個月，13日起將視疫情狀況再決定是否舉辦。縣府表示，如有確診案例，或外縣市確診案有宜蘭足跡、重要輿情等，仍會對外說明。