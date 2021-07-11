台北市議員簡舒培爆料，有朋友在西門紅樓酒吧上班已接種過疫苗，但卻有幼兒園教職員要等到8月才能施打，質疑北市府疫苗施打順序，而針對西門商場攤商施打疫苗造冊的質疑，市場處立刻展開調查，已鎖定商場從事餐飲且有疑慮的29個鋪位，明日起將逐攤約談鋪主。

市場處指出，西門商場為公有零售市場，配合中央優先施打疫苗政策，由市場處督導自治會及攤鋪位承租人繳交疫苗名冊，如查獲不符合疫苗施打條件，違反防疫政策、偽造文書以及企圖使公務人員登載不實，將依傳染病防治法、刑法及其他規定，移送主管機關從嚴處分。

市場處說明，西門商場營業規模達57個鋪位，營業形態主要以餐館、服飾零售、飲料零售業為主，經營多採家族經營模式，需親友家屬及聘請相關從業人員協助，市場也要有自治管理清潔人力，為建立疫苗施打名冊，市場處均已要求攤鋪主簽立切結書，故承租人聘請的員工，由承租人造冊負責。

市場處表示，西門商場為公有零售市場，施打疫苗名冊上並沒有所謂酒吧員工，都是市場攤商從業人員，市場處已鎖定商場從事餐飲且有疑慮的29個鋪位，明日起將逐攤約談鋪主，調查是否有不符合資格的員工混入清冊，若經查屬實將移送檢調。

市場處指出，至於公有零售市場中，營業應恪遵零售市場相關規定來供應民生必需用品，如攤（舖）主擅自變更業種經營，像是不屬於零售市場營業品項的酒吧，將依台北市零售市場管理規則，要求限期改善，最重處以終止租約，收回攤（舖）位。

另外，市場處強調，有關議員質疑攤主並非實際營業人，已涉及轉租攤位嫌疑，市場處也將參考議員意見，嚴格查察轉租案件，如有轉租則罰鍰12倍租金，不改善再罰24倍租金並收回攤鋪位。