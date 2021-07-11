金曲歌王陶喆與老婆江佩蓉（Penny）結婚，兩人育有一個2歲的兒子bonbon，今（11日）是陶喆52 歲的生日，老婆江佩蓉（Penny）在社群上分享，第一次拍全家福照片，她表示：「繼續相互扶持，把我的任性當享受。」

昨（10日）她在Instagram曬出一家3口的照片，並感謝對方多年來的照顧：「已經陪伴彼此那麼多年了，真的是時光飛逝，謝謝你的愛和包容！對我和bonbon無限的付出，我們有你真好，希望你平安健康天天開心！Happy birthday my dear（親愛的，祝你生日快樂！。」

陶喆也貼文下方回應老婆：「謝謝老婆每年都給我一個驚喜，但是今年可以跟妳和兒子安靜的一起過生日，就是我最大的禮物和幸福，我永遠愛妳！」畫面中，陶喆深情看著老婆的臉龐，看得出來家庭生活，相當溫馨與甜蜜，食指緊扣著對方的手。

今（11日）陶喆將在今晚9點於Youtube、臉書、微博、IG舉行線上直播音樂會：「這個週末想邀請你們來參加我的首次生日音樂會，我準備了禮物和驚喜要送給大家，允許你們都來跟我許願，想在那天唱哪些歌？或是想跟我聊什麼呢？都可以寫下留言跟我說喔！」讓許多粉絲朋友相當期待，今天晚上的生日音樂會的到來。

許多粉絲朋友都寫下祝福：「超级幸福可爱的一家人」、「happy blessed birthday Boss（老闆祝您生日快樂！）」、「想聽老大唱小鎮姑娘！」、「很喜歡聽《太平盛世》這張專輯裡的音樂，希望可以聽到裡面的歌，這些歌曲陪我長大」