女星小S（徐熙娣）受疫情影響工作量大減，幾乎都待在家裡，但她積極地更新社群平台，今（11日）透露被女兒許老三笑「雙下巴好幾層」，本希望對方能改口誇她還是美，卻又被頂一句話，小S哭笑不得：「這孩子是我生的沒錯！」

小S昨（10日）透露自己終於量體重，量出來的數字令她驚訝不已，喊話要戒酒、不吃澱粉和天天運動減肥，果然今（11日）開始實施瘦身計畫，透露剛做完運動準備要洗澡，「許老三就進我房間，看到我就說：『媽媽你有雙下巴耶，好幾層』」，小S聽完有點不太高興，坦言確實養出雙下巴，但沒有到好幾層，接著拋開明星包袱，大方的低頭擠出一層雙下巴。

小S告訴許老三：「OK，那是因為媽媽胖了啊，所以我剛剛在做運動啊」，並反問女兒：「雖然有雙下巴，但媽媽還是很漂亮的吧？對不對」，想不到被許老三狠潑冷水：「我不想說客套話。」

小S聽完哭笑不得地問網友：「你們覺得我要誇獎她這個人很誠實，還是要跟她說能不能多說點好話？」她無奈地嘆一口氣，「這孩子是我生的沒錯！我說過一樣的話，因果報應啊！」表示真的鬥不過許老三。

許多網友都被小S和許老三「諜對諜」的幽默互動逗樂，留言大呼：「有其母必有其女」、「還不是因為是親生的！許老三就是個小小S」、「只能說.....盡得真傳」、「一山還有一山高」、「S少數鬥不過的人」，還有人虧：「跟熙娣一樣觀察力敏銳」，小S忍不住抱怨：「問題我臉明明就還是漂亮啊！」自信又幽默的替自己解圍，笑翻一票人。