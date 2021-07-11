Garmin林口廠員工確診引發桃園、台北兩地政府隔空交火，桃園市長鄭文燦表示，北市府所謂正確版為6月28日已經匡列案15108居家隔離，當天也沒到竹縣上班，但資料顯示他6月28日有到竹縣上班，29日才匡列，北市資料「確實是錯誤的」。

Garmin林口廠有員工確診，桃園市政府發現，台北市有婦女確診後，北市第一時間未匡列丈夫案15108，他還到新竹縣工作，隔天才被匡列，工地其他同事確診，其中1確診者為案15207，他又傳染給Garmin員工。桃園市政府日前表示，6月28日婦女確診，但當天丈夫還到新竹工作。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在記者會說明，是溝通不良，希望雙方體諒。

鄭文燦表示，台北市政府公布，案15108的所謂正確版，顯示他6月28日就匡列居家隔離，而且發言人說，他當天沒有到新竹上班。鄭文燦又說，但依照陳時中說明，該案6月29日才匡列隔離，28日有到新竹上班。鄭文燦說，事實上案15108，19日到28日都有到工地上班，他說，北市府也許是口誤，但是北市公布的圖卡跟2次公布疫調資料顯示，6月28日他沒有到竹縣工地上班，「這確實是錯誤的」。

鄭文燦又說，案15108在7月2日採檢PCR陽性，而桃園7月6日採檢案15207（Garmin確診員工父親）PCR陽性，若案15108採檢陽性時就通知匡列案15207，就能減少7月2日至6日中間的空窗期跟風險期。

鄭文燦強調，減少空窗、減少風險，是疫調最重要的目的，能夠阻斷傳播鍊，也是很重要的價值，希望大家能通力合作，降低每個可能的個案的風險。