彰化新增1確診。（吳敏菁攝）

彰化縣新增1確診。（彰化縣衛生局提供）

彰化縣打破連續4天嘉玲，11日新增1例確診，是20歲年輕人跨台中、彰化社交活動傳染，8日發病，10日確診，Ct值14，病毒量相當高，彰化縣衛生局也公布最新足跡，鹿港北頭忠義廟，提醒時間點內有重疊出入該場所，要留心健康自主管理。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，新增確診是20歲年輕人，獨自在外租房，沒有和家人同住，在兩個職場工作的20多人已經匡列追蹤，年輕人下班後的社交活動圈，至少跨越2、3個縣市，總共接觸多少人、感染源等，都還在進一步疫調當中。