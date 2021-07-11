三級警戒延長，幼兒園、安親班、日照中心、身障機構持續暫停服務，桃園市長鄭文燦表示，很多家庭負擔很重，支持中央流行疫情指揮中心針對這些機構什麼時候可以恢復服務，要有全國統一標準。

鄭文燦表示，全國應該要有統一標準，使幼兒園、安親班、日照中心、身障機構在安全前提下恢復營運。他說，時間點選擇與整體社區風險有關，雖然每日確診個案已經在30人以內，但若能透過更大努力，讓收網清零早一天完成，相信很多機構7月26日前可以準備。

他說，支持指揮中心用統一標準，讓機構有明確的防疫指示後恢復營運，他認為，若各縣市單獨恢復營運，或者腳步不一致，會造成風險高低不容易判斷。他說，家庭照顧有所負擔也是事實，希望防疫優先前提下，能夠全國統一標準。

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