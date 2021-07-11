台南市長黃偉哲前往慈濟高中視察疫苗施打狀況。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府為讓民眾盡速施打疫苗陸續增設施打站，11日除在慈濟高中、慈濟基金會善化聯絡處增設2處大型施打站，還於成大醫院、永康奇美醫院及佳里奇美醫院開設疫苗接種服務門診，預計可接種大約2萬人。市長黃偉哲今天上午也前往慈濟高中視察疫苗施打狀況，並呼籲符合接種資格的市民不挑廠牌盡快施打，以提升免疫力及建立群體保護力。

衛生局指出，為替65歲以上民眾、55歲以上具原住民身分者接種疫苗，台南市陸續增設施打站，包括：11日於安平區私立慈濟高級中學、慈濟基金會善化聯絡處、成大醫院、永康奇美醫院、佳里奇美醫院，預計施打約2萬人；12日於安南國中、新營體育場、佳里慈濟聯絡處，共可施打約4500人。請民眾施打前務必先透過「台南打疫苗」[email protected](ID：@vaccine_tainan)登記接種或醫院網路掛號，並依指定時間、地點前往施打疫苗。

黃偉哲強調，市民只要是在造冊名單裡面，就一定打得到，請依通知或登記的時間準時前往施打站，不要提早排隊造成群聚，太晚或沒有依登記時間前往施打，更將排擠當天其他民眾施打的名額，請避免影響他人權益及造成醫護人員的困擾。

針對前幾天大型施打站有民眾未預約就前往排隊導致現場秩序混亂，許以霖也認為，本來接種站就會安排各里依時段施打，但因有人破壞遊戲規則，沒有預約就來排隊，希望大家還是要遵守規則，不要破壞台南市的防疫工作，如此將損人又不利己。