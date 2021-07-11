一名林姓男子2020年間駕駛小客車行經交叉路口時，在行人穿越道撞上一名喝酒醉闖紅燈衝出的男子，被交通大隊依「行人穿越道有行人通行，不暫停讓行人先行」為由，裁罰2000元。台北地院審後認定，從駕駛發現行人到撞上僅2秒，駕駛無法避免事故發生之外，也有做出緊急處置，不得認定有違法事由，因此撤罰。

判決書指出，林姓男子2020年11月30日上午10時許，行經台北市環河南路2段與和平西路3段時，在行人穿越道撞上一名喝醉且闖紅燈的行人，當時警方到場後未開罰，然而，林男卻於2個月後收到交通大隊以「行人穿越道有行人通行，不暫停讓行人先行」為由，慘吞2000元罰單，林男不服遂提起行政訴訟。

林男主張，當時為綠燈直行，事發前2秒的行人號誌為紅燈，但該行人於飲酒後衝出，他發現後立即煞車，但由於行人跑步衝出僅有2秒時間反應，正常均無法反應，進而肇事；另外，事發當時舉發機關警員認為此案並無違規行為，並無開罰。但卻在2個月後收到裁罰，開罰警員並非現場人員並不了解狀況等，希望能撤銷原處分。

台北市政府警察局交通警察大隊則回應，按道路交通安全規則第103條第2項，汽車行近行人穿越道的規定，是在確立行人於行人穿越道上的絕對路權，與號誌是否准許通行無關；另外，隔2個月才開罰是因為肇事原因與責任不明，需經過分析與鑑定能釐清責任。

台北地院法官認定，該行人突然自行人穿越道衝出，人車發生擦撞僅1至2秒，且林男已立刻煞車，但煞車反應時間並不足避免事故發生，客觀上無避免可能性，主觀上也無法認定有過失，因此不得認定有違反道路交通管理處罰條例，判定撤銷原處分，予以免罰。可上訴。