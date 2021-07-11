高雄11日無新增本土確診個案，已經連續10天「嘉玲」，但高市府仍然不敢掉以輕心，持續對社區、醫院監控，截至目前為止，無論在長照機構、醫療院所的住院病人及社區快篩的民眾，全數都沒有異狀，高雄市長陳其邁表示，高雄是全國唯一主動對住院病人篩檢的縣市，目前高雄是相對安全的環境。

陳其邁表示，高雄主要針對特定風險的族群在固定時間監測採檢，因為他們可能暴露風險，或者對於健康危害的程度較高，所以像長照機構人員、醫院的住院患者會定期對他們篩檢，高雄也是全國唯一在醫院監測部分主動對住院病人篩檢的縣市。

陳其邁指出，高雄採取按部就班的方式進行精準的篩檢，希望能夠利用社區監測跟醫院監測，來了解高雄市目前在醫療機構或社區是不是還有病毒殘餘的火苗，也能反映出社區的疫情狀況，截至目前為止，不管是確診個案數、社區監測、醫院監測等等，這幾個數字都是安全的，請大家放心。

高市府衛生局指出，在高雄醫事人員目前接種疫苗的涵蓋率已達97％的狀況之下，仍然針對住院超過一周以上的病人篩檢，在86家醫院、總住院人數8243人規模中，逐一進行PCR採檢，目前4442人呈陰性，長照機構也是關切重點，由於人口密集且老化脆弱，在重症、死亡風險比例相對較高，因此在機構的工作人員也以月為單位採檢，268家機構中，應採檢人數共6470人，已經採檢4901人，都是呈現陰性。

高市府衛生局補充說明，針對Delta專案匡列的接觸者中，包括貨運司機、農會及市場等共有558人進行PCR採檢，結果均為陰性，而有旅遊史、接觸史的一般民眾則是1822人，無論快篩或PCR採檢也都均無異常。