在東吳大學，盲生也能想像不可能的任務！東吳大學法律系盲生王士朋，和來台攻讀法律博士學位的視障生金希，在東吳師生的陪伴協助下，以九天八夜時間完成近千里的鐵馬環島。東吳大學把這段超勵志的旅程拍成紀錄片「因為你們，我才能看見」（網址：https://www.youtube.com/watch?v=4uTO6eL-Acs），希望展現勇者無懼的熱血故事，激勵民心，而這紀錄片也成為王士朋給自己的畢業禮物。

單車環島已成為東吳大學的傳統活動，邁入第9屆的今年，首度有視障生加入，在3月27日到4月4日完成896公里的環台行程。在此之前，報名活動的學生需在校內場地經常練習，讓一般生與盲生及早培養合作默契。王士朋為了此趟超級旅程已經準備四年，他勤踩飛輪、訓練肌耐力以及重訓，甚至拿到體能認證，向學校證明自己騎鐵馬環島的可行性。

王士朋在影片中回憶說，每天破百公里的騎乘，加上各種上坡、上橋、上壽卡大坡，幾乎讓體能透支到極限，有幾天甚至一下車，連路都快不會走了，但隔天醒來總是能重新恢復。旅程的最後一天，老天爺也沒有因此「款待」他們，從宜蘭騎回台北，一路滂沱大雨，大伙逆風而行，全身被大雨打濕、滿是泥濘。

金希是中國第一位視障律師，選擇來台灣深造。他說，來台灣有三件事一定要完成，鐵馬環島是其中一項，這次環島的過程中，深深地感受到只要願意去想、願意去努力，沒有什麼目標是做不到的，「在此之前，根本沒有想過自己可以騎腳踏車，甚至環島！」

一起成行的東吳學生，沿路為盲生口述各地的風景，盲生亦熱中與在地民眾互動，感受環島氛圍。金希說，旅途中邱森家教練會描述沿途的景象，讓他就算看不到，也能感受到臺灣的美。