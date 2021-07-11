縣府提醒，政委唐鳳設計的公費疫苗預約平台如果預約成功，最快7月16日就可接種。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣13、14日將針對65歲與原住民55歲以上長者施打莫德納疫苗，除首日花蓮市、吉安鄉、新城鄉已近額滿，其餘都還有名額。縣長徐榛蔚說，花蓮長者施打率57.99％、共施打18397人，有民眾反映有剩餘疫苗可否下修年齡施打，她說中央開放就是前8類，也就是65歲以上，不能再往下，之後會透過村里部落巡迴，主動為行動不方便，或其他因素無法出門的長者施打疫苗。

徐榛蔚說，13、14日在縣內13鄉鎮市共28個接種站施打莫德納疫苗，昨起開放網路預約，13日在花蓮市、吉安鄉、新城鄉幾乎都額滿，不過14日，以及其餘鄉鎮兩天時段都還有不少名額，明天開始也可以電話登記，提醒民眾多加預約，也希望子女盡可能協助長輩預約。

此外，衛生局長朱家祥說，政委唐鳳設計的公費疫苗預約平台，就市針對第9類18至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者，以及第10類的50至64歲成人，意願登記到明天下午5時進行第一輪結算，13日到15日收到簡訊者才能預約，最快16日就可接種，未來3週都施打AZ疫苗，有意願且符合資格的民眾請儘速登記。

他也說明，若有重大傷病，但去年1月1日到今年5月31日都沒有因為重大傷病就診，可能不符合條件，沒辦法預約，必須注意。

朱家祥提醒，此次疫苗預約期程非常緊湊，由於未來疫苗配發會依據意願登記，若花蓮意願登記跟符合資格人數偏少，將造成配發花蓮疫苗相應減少，鼓勵符合資格的鄉親盡速上網登記，若不會登記亦可請親友或他人協助，讓疫苗覆蓋率提升。