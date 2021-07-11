基隆1名在台北上班的確診者（案15295），因疫調、匡列時程有落差引發爭論，基隆市長林右昌今天再度提及，台北市匡列的標準令人匪夷所思，北市府做的並非精準疫調，應該稱為「微微疫調」，若繼續如此，全台灣可能會一直微解封。

台北市某公司老闆確診，北市衛生局表示，個案於7月7日PCR陽性，第一時間啟動疫調、匡列接觸者，並通知工作職場，由於該公司稱，職場員工上班時全程配戴口罩，並保持適當社交距離，依中央原則，未符合密切接觸者匡列條件，直到市府推動精準疫調，擴大篩檢範圍，立即通知同一層樓辦公31位員工進行採檢，並非外界所說沒有進行疫調。

對此，林右昌今天下午於疫情記者會時指出，昨天晚上台北市發了澄清稿，但越描越黑，剛好也證明沒有做疫調，他說，如果以公司自稱有戴口罩、保持社交距離，就信以為真、不匡列，「那台北市的匡列標準還真低」，這個做法根本不是精準疫調，應該叫做「微微疫調、微微匡列」。

林右昌認為，匡列密切接觸者與戴口罩、保持社交距離沒有關係，他提及，只要與確診者緊密接觸、有機會染疫，都要在第一圈被匡列為接觸者，並由衛生單位通知採檢，被匡列者的移動也必須受到管制，但台北市的作為卻並非如此，很多員工搭乘大眾運輸工具去醫院篩檢，讓大台北的市民，暴露在不必要的風險中。

他進一步還原狀況指出，案15295於7月8日被公司通知採檢，並搭乘大眾交通工具與同事們前往醫院，個案警覺性相當高，隔天上午10點15分自行上網查看結果，得知確診後，立即通知本市衛生單位，但台北市衛生局則在當天上午11點47分才上傳個案為「匡列職場確診者的接觸者」，令人匪夷所思。

林右昌說，會把事情說出來是認為值得大家檢討省思，並沒有任何指責的意思， 希望大家防疫工作不要有漏洞，一起努力，他提及，若台北市長柯文哲在繼續「微疫調」，那全台灣只能一直微解封，無論如何，還是要為柯加油，防疫最後一哩路，北北基桃都要努力。