台東連續31天0確診，縣長饒慶鈴於疫情記者會上說明台東7月第三波莫德納疫苗自12日起開放預約，對象以65歲以上長者、55歲以上原住民長者為主，採網路及電話預約，第1至5類對象及孕婦也仍可預約。而台東莫德納疫苗施打率為74.02％、AZ疫苗超過100％。

饒慶鈴說明9日獲得中央撥補第3批1萬2740劑莫德納疫苗，台東65歲以上（55歲以上原住民）長者目前施打率為30.82％，故特別將大部分疫苗分配給第6及8類長者，共1萬2560劑，自12日早上9點起開始預約，可網路或撥打1999、各鄉鎮衛生所電話預約，並提醒非設籍台東的長者請以電話預約。

針對疫苗接種情形，縣府表示台東現共獲得1萬9730劑AZ疫苗，已施打2萬206人次，使用率逾100％；而莫德納疫苗至5日前中央共撥補2萬880劑，已完成1萬5456人次施打，施打比率為74.02％，14日後將繼續施打，目前預約均額滿。

此外，針對外界熱烈討論熱氣球嘉年華活動如何舉行，交通及觀光發展處長余明勳再度說明，今年已婉拒國外團隊，因此會由熱氣球國家隊擔綱所有活動展演工作，國家隊僅有9至11人，另有條件開放搭乘熱氣球，以台東縣民優先、或如外縣市民眾需出示疫苗接種黃卡等方式預約搭乘。

另饒慶鈴表示，因民眾對於餐廳內用仍有疑慮，考量以防疫優先，因此決定至26日前仍全面禁止餐廳內用。

另第三批莫德納疫苗，台東市施打地點有4處，體育館、寶桑國中2個快打站自15日起預計3天提供7200位民眾施打，另也提供市郊地區的長輩就近施打，15日起在卑南國中及16日在知本國中，其他鄉鎮則在各衛生所施打。

此外，第1至5類的人員也可從12日9點起，透過部立台東醫院的網站或電話進行預約，15日開始施打；孕婦可向台東馬偕電話預約、台東基督教醫院則提供網路及電話預約。