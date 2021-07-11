台北市萬芳醫院傳出1名病人和2名陪病者在院內感染新冠肺炎，市長柯文哲11日前往視察，與院方討論後決議，未來盡量以院內打過疫苗的看護來服務病患，否則必須更頻繁對相關工作人員篩檢。

萬芳醫院爆發院內新冠肺炎感染，經採檢110人，結果有3人陽性，包括病人、外傭和家屬確診，幸好所有工作人員篩檢都是陰性。

柯文哲今前往醫院視察，萬芳醫院護理部主任劉淑芳指出，院方簽合約的看護都已經打疫苗，也有做PCR檢測才可以進醫院陪病，但個人聘請的看護沒有施打疫苗，恐怕是問題所在。

經討論，會議決議儘管醫院已有外籍看護需要做PCR篩檢，才能入內照顧病患的配套，但因新冠肺炎有潛伏期，導致院內感染，未來應盡量以院內打過疫苗的看護來服務病患，否則必須更頻繁對相關工作人員篩檢。另外，醫院工作人員都要打疫苗，盡快完成第2劑接種。

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