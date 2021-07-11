台灣這波本土疫情爆發，外界幾乎都認為破口就是3+11的邊境政策，但民進黨立委管碧玲為力挺衛福部長陳時中，稱3+11決策「只是輸一次小戰役」，雖然管碧玲後來修改了臉書貼文，但已引起輿論譁然。而管碧玲的這番言論，也在PTT上引發網友熱議，許多網友都對她這番話感到十分傻眼。

管碧玲10日在臉書撰文大讚陳時中，稱雖然台灣成功防禦500多天，還是被攻破，但與各國相比，儘管疫苗覆蓋率低，指揮中心卻有超強的疫情控制能力，狀況也以最快速度趨緩，「這個部隊是創紀錄的強」，並指3+11「只是輸一次小戰役」，最後還是可以打勝仗，為何要陣前換將。

管碧玲的臉書貼文也在PTT上引起網友熱議，不少網友紛紛揶揄、批評管碧玲，「說的對，今川義元也只輸了桶狹間而已」、「管小姐是出來刷存在感的嗎？」、「朱門酒肉臭？建議委員今年拿半薪」、「管碧玲真的過太爽欸」、「還沒解封就開始大內宣，管碧玲誰投的啦」。

更有網友對民進黨開砲，「民進黨到底可以冷血到什麼程度？」、「你們民進黨的謙卑謙卑再謙卑是消失哪去了？」、「民進黨民代真的讓人不意外」、「民進黨要把傷害最小化，全推給陳時中」。

還有些網友則表示，「就是陳時中政治生涯已經完了，就讓他徹底黑到底不要再換人上來當炮灰的意思」、「有事柯文哲，有功陳時中」、「我阿嬤上都比陳時中強」。