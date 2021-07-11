台南白河萬里長城13日起重新開園，推出優惠票價。（業者提供／張毓翎台南傳真）

台南白河萬里長城13日起重新開園，推出優惠票價。（業者提供／張毓翎台南傳真）

中央宣布微解封，台南市白河萬里長城預定於7月13日重新開園，業者表示，民眾在家悶太久，正是出外呼吸新鮮空氣的好時機，從7月13日至26日推出期間限定優惠，正值防疫期間，也請民眾務必配合落實防疫措施。

業者表示，白河萬里長城文化主題館位於白河郊外，面積約十餘甲地，城主「林務局長」不斷地擴充中國萬里長城的壯闊景色，原有3公里長城道，沿途英雄關、山海關、美人關、烽火台等關卡，可遠征長城遙望山景，還有數百尊兵馬俑相伴，尤其高山廣闊的視野非常美好。

業者說，園區內新增兒童遊戲區，電動車讓大人小孩愛不釋手，城下的開封府、龍門客棧等仿古建築造景，令人臉紅心跳的「紅燈區」以及50年代街景、流瀑水池等設施都是民眾駐足的好地方。

業者說，白河萬里長城位於台南白河六溪，開車可從南二高白河交流道下，往關子嶺方向，依指標轉往六重溪，約5公里到達。附近可造訪林初埤木棉花道、關子嶺溫泉、水火同源、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、咖啡公路等景點。