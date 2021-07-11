外送傳播妹年輕貌美被彰警釣到。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

外送傳播妹年輕貌美被彰警釣到。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

外送傳播妹年輕貌美被彰警釣到。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

「因應疫情關係，各大自助式KTV暫時停業，但我們依然沒有停業，只要老闆有需要任何地方都能排」在疫情三級警戒期間，彰化縣「凱蒂貓經紀公司」大打廣告，專門外送小姐帶來「歡笑與服務」，彰化警分局鬥智查獲，2名櫃台小姐，年輕貌美才20來歲，還有幕後女老闆送辦裁處。

疫情三級警戒期間，卡拉OK或自助式KTV等，八大行業早已經停業，部分業者卻轉地下化經營，彰化警分局發現有業者，在網路、Line群組打廣告，還強調人數在4人以下，符合防疫規定，彰化警分局與衛生局討論研究後，定調疫情期間八大行業營業就是違規，10日查獲凱蒂貓經紀公司小姐到案。

警方表示，檢舉人先是向衛福部彰化醫院政風室詢問，「凱蒂貓」是否違反防疫規定？院方表示有疑義；投訴者轉向彰化分局中正派出所值班員警詢問，派出所只看到廣告訊息貼文，不能僅憑手機內廣告內容就裁罰，必須有違規營業事實 ，只是就廣告內容，很難入人於罪。

但防疫作戰不容許有破口，彰化警分局第一線處理員警已持續二個月來查緝不斷，旋即在週末時段規劃警力取締「凱蒂貓」。衛生局也表示，三級防疫期間，休閒娛樂場所勒令歇業，禁止任何從業人員轉移場域從事相關業務、消費或聚會行為，即使是4人以下，招來經紀公司小姐陪酒，就是違反防疫規定。

10日晚間彰化警方佯裝消費者，與「凱蒂貓經紀公司」聯繫，談妥每小時1300元招來小姐到指定汽旅陪酒。警方在彰化市自強南路布局蒐證，當業者依約將小姐送來陪酒，警方順利查獲24歲林姓、21歲莊姓兩名坐檯女子，並循線查獲幕後經營「凱蒂貓」的林姓女老闆。

全案訊後依違反「傳染病防治法」第67條，函請衛生局裁處，可開罰6萬元至30萬元。此外，彰化縣警局指出，自從疫情升為三級警戒，該局累計查獲夜店、KTV、養生館等「明關暗開」違規營業共12件，另查獲「一樓一鳳」、「個人工作室」等全套半套性交易共56件。