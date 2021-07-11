根據英文電子時報報導，台積電今年4月宣布，將斥資28億美元擴大南京廠產能，但美國正施壓台積電取消這項投資計畫。對此，台積電回應表示，目前適逢公布財報前10天緘默期，不回應市場傳言。

台積電4月22日召開的臨時董事會中，核准28.87億美元資本預算，折合新台幣約793億9250萬元，預計在南京廠建置月產4萬片的28奈米產能，新產能預計2022年下半年開始逐步開出，2023年中達到月產4萬片規模。

台積公司2021年第二季法人說明會將於台灣時間7月15日下午2時舉行。根據台積電內規，公布財務報告前10天（7月5日至14日）為緘默期，台積公司將避免與投資機構及券商聯繫。

歷經美中貿易戰、疫情與車用晶片荒，各國政府體認半導體晶片是重要戰略物資，紛紛以政策扶持半導體產業發展。台積電為全球晶圓代工龍頭，市占率逾5成，先進製程技術更獨霸晶圓代工業，成為各國爭相拉攏目標。

在海外布局，除了南京廠外，台積電已開始在美國亞利桑那州建5奈米廠，預計2024年量產、月產能2萬片，並決定在日本茨城縣筑波市設立材料研發中心、預計今年完成，將可加強和日本生態系夥伴在三維晶片（3DIC）材料方面的探索。（編輯：蘇志宗）1100711