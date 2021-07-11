南投知名景點清境農場即將在13日重新開園。（馮惠宜攝）

中央流行指揮中心宣布13日起防疫警戒微解封，等不到防疫警戒鬆綁，南投仁愛鄉合歡山周日人潮車潮湧現；另，清境農場13日將重新開園，15日恢復綿羊秀與馬術秀，近日更加強園內相關防疫措施，並加緊操兵演練。

全國防疫三級警戒延長至26日，但13日起部分場所鬆綁，如國家公園、遊樂園區、森林遊樂區、休閒農場等都將開園；南投縣仁愛鄉合歡山武嶺周日湧現車潮人潮，清晨5點停車場幾近爆滿，轄區南投仁愛分局透過監視器畫面發現人潮湧入，立即調派翠峰派出所員警至場加強防疫宣導，請民眾依照三級警戒規範室外全程戴口罩，同時避免10人以上群聚，保護自身安全，也避免觸法受罰。

而同位於南投仁愛鄉台14縣上清境農場將在13日重新對外開園，並於15日起恢復綿羊秀與馬術秀，依防疫規範，入場遊客管制上限為3000人，停車場降載40％，目前園方也加緊整備，迎接微解封後的人潮；另，為了綿羊秀、馬術秀等演出，相關人員、羊、馬也在近日開始操兵演練，避免休息兩個月，羊群與馬兒脫序演出。

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