台東縣府認為疫情仍在三級警戒，因此決定不開放校園。（蔡旻妤攝）

中央授權地方得視需求因時因地調整防疫政策，台東縣連續31日零確診，但台東縣府教育處考量仍在三級警戒，因此台東縣校園仍維持不開放，盼大家共體時艱。

中央建議開放校園操場，且部分縣市有條件開放校園供民眾活動，但教育處長林政宏表示，台東縣整體環境都是適宜運動的大場域，除校園以外仍有許多地點可活動，與都會型的學校不同，開放學校操場運動雖有需求，但無急迫性。

林政宏說明，往年寒暑假期間，為避免遊客破壞校園環境，原本就不開放，加上台東縣多屬小校，行政人力有限，而民眾運動習慣多為清晨、傍晚或晚上，要完全落實實聯制，人力調配上有困難。另上週上周已開放部分戶外活動場所如台東森林公園、活水湖等，因此基於防疫考量，台東校園在警戒期間仍不開放。

林政宏強調「病毒沒有假期，請與我們一同為學生健康安全盡最大努力」，他說，學校場域跟學生活動範圍息息相關，在校園與學生安全為前提下，仍決定維持目前三級警戒狀態，不開放民眾進入校園，等到警戒期滿後，再研議是否部分開放校園場域。