根據6月公布的一份政黨民調，民進黨支持度為22.6%、國民黨為18.4%，兩黨都下滑，民眾黨卻上升7.1個百分點。資深媒體人黃創夏指出，柯文哲已經搶先超前部署2024總統大選，搶了反綠總舵主第一人，而民眾黨和國民黨的民調誤差僅剩下3%，在誤差範圍內，國民黨要小心了。

根據台灣民意基金會6月23日公布民眾對於政黨的支持傾向，有22.6%支持民進黨，18.4%支持國民黨，民眾黨15.6%，時代力量6.3%、台灣基進3.5%，31%為中性選民。

黃創夏10日在政論節目《鄭知道了》分析指出，柯文哲已經搶先超前部署2024。他先前說在環南市場聯合記者會被突襲，加上疫情的關係，很多人經濟上受到壓力，其實對民進黨執政者來講，開始有很多人會持比較負面的想法，而這時國民黨又沒什麼好的作為。柯P就抓到一件事， 台灣的社會本來就是有兩極、本來就雙塔，所以柯P站出來，搶了反綠總舵主第一人，他也就是在做反綠總舵主的一個超前部署。

黃創夏接著表示，除了國民黨、民進黨有2024總統門票外，另一個就是柯P手上這一張總統門票，以前握有門票的是宋楚瑜，宋楚瑜是全台灣布局，全台灣走透透、全台灣有人脈，但柯P並沒有。因此柯P現在火力比國民黨主席江啟臣強、攻擊力量和聲量，比前新北市長朱立倫好， 2022縣市長選舉，國民黨雖較具優勢，可是縣市議員選舉，誰來站台？誰是反綠總舵主？柯文哲都在做這樣的布局。

黃創夏指出，如今柯文哲的民眾黨跟國民黨的民調誤差只剩下3%，在誤差範圍內，國民黨應該嚇得要死，因為民眾黨只要一步就會贏過國民黨，國民黨要小心。