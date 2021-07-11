疫情阻擋不了台灣年輕世代對外太空的想像！國家實驗研究院國家太空中心（國研院太空中心）這個周末舉行「KIBO機器人程式挑戰賽」（KIBO-RPC），由參賽者撰寫程式在模擬太空艙中到達定點並做出指定動作，11日公布台灣預賽獲獎名單，除第一名由中央大學巴拉圭籍生組成的GeminiPYTW大學聯隊，第二、三名和優勝的3支團隊多來自實驗中學。

KIBO-RPC台灣預賽第二名為臺北市私立復興實驗高級中學Taipei Fuhsing Robotics Alpha隊，第三名為南科國際實驗高級中學及雲林科技大學所組成的Clash Of Win隊，優勝3隊分別為中科實驗高級中學的O__O，清華大學、日本早稻田大學、南科國際實驗高級中學聯隊，Hatsune no Friends及臺北市立建國高級中學CK Robotics-X隊。

國研院太空中心表示，亞太地區共有11國舉辦KIBO-RPC預賽，比去年多了4國，愈來愈多國家投入太空科技研發，積極於國際太空站（ISS）的參與機會。台灣預賽由國研院太空中心主辦，每隊由3名（含）以上學生組成，不分級別。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）是最頂層的舉辦方，競賽取名為KIBO，源自國際太空站（ISS）係由美國、俄羅斯、日本、加拿大和歐洲等國家地區合作維運，其中日本JAXA製造的艙組就名叫希望號實驗艙（KIBO）。

此次是KIBO-RPC第二次舉辦，台灣預賽於7/10採線上舉行，競賽安排的國研院太空中心表示，台灣是所有參賽國家中，報名隊伍第二多的國家，共有18隊報名，參與學生98人，包括高中16 校共77人、大學10 校共21人。由於比賽程式的技術門檻相當高，最後通過考驗、實際遞交程式者有12隊。是亞太區域11國參加隊伍第二多。

主辦單位表示，預賽第一名的GeminiPYTW將安排與亞太地區優勝隊伍參加JAXA的複選，如獲選進入決賽，將能參加預定今年9月舉行的決賽。決賽時，參賽學生將實際連線操作在國際太空站希望號實驗艙上的Astrobee飛行機器人，並與專業的科學家、工程師一起工作，學習最先進的科學、工程和數學方面的技能，也和來自世界各地的參賽者進行互動，擴大國際交流。

科技部正積極發展太空科技、推動太空產業，培育太空科技與產業人才是其基礎工作，最新通過的太空發展法中亦明文規定主管機關科技部應促進太空科學普及，並培育太空產業發展人才。國研院太空中心執行科技部政策，積極協助國內學子參與國際太空科技相關競賽，為台灣培養太空科技的種子。