日本東京大學教授宮崎徹已解開喵星人罹患腎臟病原因，並研發治療方式，最長有可能讓喵星人活到30歲。不過，由於製造藥物需投入大量勞力與資金，宮崎持續為治療藥物問世奔走。

日本時事通信社報導，貓奴們大多很清楚，大多數的家貓只要上了年紀，經常會有腎臟病的問題，一旦喪失腎臟機能後就無法恢復，必須長期受苦。

59歲的日本東京大學大學院醫學系研究科疾患生命工學中心教授宮崎徹，已解開喵星人發病原因，並研發出治療方式。

宮崎本身不是獸醫師，而是一般的醫師，距今大約30年前從在醫院擔任臨床醫師起，就轉為研究疾病形成與解決難治之症的基礎研究人員。

他從1995年在瑞士巴塞爾免疫學研究所（Basel Institute for Immunology）進行研究時，發現人類血液中含有一種高濃度蛋白質，並命名為AIM（Apoptosis Inhibitor of Macrophage）。

宮崎說，某天無意間想到「除了人以外，有沒有其他動物體內也有AIM」，然後就調查狗貓血液，發現只有貓沒有AIM。

不過，宮崎補充說，精確來說，雖然貓有AIM，但卻沒有像其他動物一樣的機能。

起初他沒什麼概念，只覺得「原來貓沒有AIM啊」，但有一次跟獸醫師聊天時，得知「幾乎所有的貓上了年紀都有腎臟病」，才讓他意會到兩者關聯。

他說，因為醫學系沒有貓患者，所以在日本獸醫師們的協助下開始進行相關研究。

宮崎解釋為什麼AIM可以治療腎臟病。腎臟可以過濾血液中的代謝物，然後以尿液排出體外，很多腎臟病是廢物堵塞在排尿通道一開始的部分，然後慢慢造成腎臟病變。

他說，只要AIM能確實發揮機能，每次在發生堵塞時就能解決堵塞問題。

宮崎說，目前已在很多病例中，確認將AIM注入貓體內能阻止腎臟病持續進展。根據獸醫師所言，這種治療方式最多可以讓貓的生命延長一倍，最長大約可以活到30歲。更重要的是，可以不用讓貓再受腎臟病之苦。

不過，儘管已確認AIM的效果，宮崎說，並不是馬上就能製造出治療藥物。

他說，AIM是蛋白質，其製劑不同於能透過化學合成的藥粉或藥丸，必須從活的培養細胞中精製高純度AIM，這必須花費大量勞力與成本。

宮崎說，目前已有公司願意贊助，但光從做出臨床試驗藥物，到為獲日本政府批准為合法藥物的臨床試驗有了頭緒的階段，就已經花了不少年，現在又因為2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成計畫暫時中斷。

他說，為了克服資金困難、想盡辦法重啟這項計畫，不光在日本，也必須在海外持續推動，其中一環就是他寫了一本「貓能活到30歲那天」（暫譯）的書。

宮崎說，AIM能為貓跟人類帶來什麼樣的未來，他希望盡可能讓更多人知道。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100711