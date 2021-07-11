美國空軍F-22戰機數量稀少、任務繁重，也連帶使得後勤維護更不容易，然而偏偏在最不該出錯的地方又出錯了。去年10月底，內利斯空軍基地(Nellis AFB)在修理1架F-22戰機的過程中，一連串的失誤導致戰機內部管路艙炙烤在高溫中，必須多花費270萬美元來補救。軍事分析師批評，這是美國空軍粗心、不安全的部隊文化造成的錯誤。

防衛世界(Defense World)報導，事件發生2020年10月 30 日，一架尾號 (T/N) 06-4109的 F-22A戰機送到內利斯基地進行翻修，主要是要檢查戰機的輔助動力裝置 (Auxiliary Power UnitAPU)，飛行員回報它的排氣艙出現過熱情況。

輔助動力裝置APU， 可以把它視為噴射引擎的啟動器，與汽機車的啟動馬達是同樣的作用，差別在於APU是一個小型的噴射引擎，也需要進氣、加油與排氣，這架F-22的APU可能在排氣管的部分出現散熱不順，或是排氣方向不對的問題。

F-22 Raptor Engine Start

戰機的 APU排氣管在事故發生前兩天被拆除，但是維修人員沒有按照維修手冊的要求，正確地在相關斷路器上貼上「飛行前移除」標籤，或者在文件上加上正確的警告，這使後後來接手的其他修理員不知道不能啟動APU。

另一個錯誤是，APU 的緊急關閉開關，被錯誤地設置為「正常」。

事故發生時，修理員打開電源，APU開始運轉，但是它的排氣管已經被拆除了，使得APU的高溫廢氣衝管線艙，而不是從飛機上分流出去，又沒有及時發現這個錯誤，使得F-22的機身、內部系統、管線、液壓裝置和周圍結構，都被APU的高溫廢氣烘烤了10分鐘，溫度達到315~370度左右。

美國空軍檢討，包括1位後勤主管在內的幾名維護人員，都沒有及時發現錯誤，多數經手文件的人員僅簽名而沒有落實檢查，竟然沒有1個人意識到，APU需要安裝排氣管才能進行測試。另外，F-22戰機正在進行大規模改裝，改造工作與例行維護工作又有所衝突，導致有好幾個維護團隊與改裝團隊經手戰機，彼此之間要是缺乏橫向聯絡，就會出現這起事故。