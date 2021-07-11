疫情指揮中心日前宣布，全國三級警戒延長至7月26日，自13日起微解封，餐廳有條件開放內用，並訂出微解封指引，並授權地方政府視情況調整，其中又以新北市長侯友宜公布規範最為嚴格，與台北市不同的是，新北未開放電影院。對此，有港媒指出，侯友宜鐵了心逆時中，讓人看到他「鐵腕有謀略」的一面。

港媒《中評社》10日撰文指出，新北市在這波微解封政策應對上，仍維持的餐廳禁內用和關閉電影院等措施。該文分析認為，侯友宜之所以會選擇鐵腕「逆時中」，主要在於他之前因防疫表現衝在前頭，曾遭綠營圍剿，他都選擇低姿態，盡量不和綠營打口水戰，也因此順利撐過前一波的猛攻，後綠營轉而全力圍攻台北市長柯文哲。

分析強調，此次「微解封」指揮中心已放權給地方政府做微解封的調整，因此侯友宜在「造成民眾不便」和「防範疫情再起」的抉擇下，選擇以市民生命保障為優先，同時做預防措施，避免疫情再起，也避免成為綠營攻擊的目標。

對於全台逆時中，侯友宜今（11）日表示，依目前的狀況，很多隱形傳播鏈還沒阻斷，疫苗接種覆蓋率又低，不是一個解封的很好時機。中央在做指引必須要有guts、有擔當，該決定就決定，看到公布的內容未能一致，有矛盾跟衝突，讓執行的縣市沒有辦法做到，令大家沒辦法執行，如此有折損公信力。