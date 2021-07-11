高雄11日無新增本土確診個案，已經連續10天「嘉玲」，高雄市長陳其邁11日表示，觀察社區傳染的指標是14天潛伏期，只要努力一點再加4個0， 高雄就是相對安全的社區，他也在防疫記者會尾聲時鬆口，目前已經在對下階段做準備，只要確認高雄在安全的狀態，就會開放相關措施。

陳其邁指出，假如可以降到三級以下，相關管制就會恢復到二級，對高雄來講，目前已經到尾聲，他們也已經在對下階段做準備，包括父母親上班小朋友可以到幼兒園、托兒所，專家會議都在密集討論怎麼在「積極管理、有效開放」的情況下將防疫做好，健身房等相關場所也是相同道理，請大家再忍耐一下，只要確認高雄社區是在安全的情況下，就會立刻開放相關措施。

陳其邁也提醒民眾，終結疫情還是要打疫苗，截至目前，高雄疫苗覆蓋率75歲以上長者達到70％、72到74歲達81％、70到71歲49％、平均70歲以上共68％，疫苗接種部分，7月12日至14日將開放67到69歲民眾接種疫苗，而7月13日至15日開放65到66歲民眾接種。