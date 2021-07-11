韓綜《認識的哥哥》繼上週「2PM」演出引起熱烈迴響，本週迎來同樣出道13年韓流二代團「T-ara」，成員居麗、𤨒晶、孝敏、芝妍聊起當年她們以貓咪、機器人或印地安風等獨特風格回歸的印象，時隔多年芝妍透露有關造型的秘密，在〈Bo Peep Bo Peep〉回歸當天才收到一整盒裝有貓咪耳朵、尾巴、手套的道具，感到很丟臉都不敢走動，孝敏則連上廁所都要把尾巴藏起來才敢去，沒想到歌曲大紅後，原本害羞的成員們反而變本加厲，在家親自準備道具。𤨒晶為了節目特別訂製貓爪手套，四人重現當年〈Bo Peep Bo Peep〉的舞台，加上〈 Roly-Poly〉等熱門歌曲，令現場陷入瘋狂。

她們曾與公司社長爭奪團名商標權，透露當時單純懷著守護「T-ara」名字的心意去爭取，但事情定案後與社長金光洙仍保有良好的互動，更表明團體不會解散，目前正規劃回歸。而活動時期高度重疊的「T-ara」和「Super Junior」竟有不和的傳言，令身為金希澈十分驚慌提問：「發生什麼事？我那時候在新兵訓練所。」，孝敏連忙解釋〈 Roly-Poly〉回歸遇上了〈Mr.Simple〉，結果「Super Junior」連續12週第一名，「T-ara」連帶當了12週第二名才有如此的傳聞，主持人姜鎬童試圖圓場：「比起第一名，連續12週第二名更難吧」，金希澈立刻指出：「那哥當摔跤選手時，都拿第二名，好嗎」，話才說完徐章焄就代為發言「這哥的真心話應是『因為沒怎麼拿過第二名』」，姜鎬童用專屬的撒嬌回應：「第二名的心情，不太知道呢。」三人逗趣互動成功炒熱氣氛，輕鬆化解兩團間名次爭奪的不和傳聞。

4人也大方說起宿舍時期的各種趣聞，包含成員們輪流掩護瞞過經紀人偷偷外出約會，𤨒晶和孝敏你一言我一語爆出在宿舍頂樓約會的往事，引來本週代班金永哲主持的李陳鎬懷疑「原來你們2個很有經驗啊」，孝敏脫口而出：「（大家）都做過啦。」面對成員「真心告白」，兩旁的居麗、芝妍則以笑而不語帶過，李壽根冷不防提問：「那些朋友也好好地在活動著吧」，只見𤨒晶不慌不忙地笑著說：「當然！全都幸福地生活著呢」秒速回答的自在感引來眾人一陣大笑。接著講起宿舍撞鬼的經驗，家裡常莫名出現吹風機和打字的聲音，確認後竟發現原本故障的吹風機會自己打開，靈異情形每個成員都遇到過，認為是看不見的朋友在開玩笑，但也接受與鬼同住的事實，在準備搬家前還聽到哭聲，𤨒晶感性地說「現在回想起來，是讓我們更紅的朋友」。《認識的哥哥》每週日在愛奇藝國際站、friDay影音首播。