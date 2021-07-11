高雄苓雅區武廟路巷弄內11日上午發生火燒機車事件，一輛停在停車格內的電動機車突然冒出黑煙開始自燃，並波及停在一旁的18輛機車。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄武廟路電動機車自燃成火球，18機車燒到剩骨架。（影／台灣新聞記者聯盟資訊平台）

高雄苓雅區武廟路一處巷弄內11日上午發生火燒機車事件，據了解起火點為一輛電動機車突然冒黑煙自燃，頃刻間竄出濃烈火勢，延燒一旁18輛機車，透過影片可見，朱紅色的火焰迅速吞噬機車。

透過目擊者所拍下的影片可見，電動機車先冒出黑煙後，下一秒隨即竄出紅色的火苗，整輛機車瞬間成為燃燒中的火球，此外，火勢迅速延燒一旁停放的機車列，並在風勢助長快速散開，火舌時不時自黑煙中噴出，濃烈黑煙更是直衝天際，畫面相當怵目，影片中還有民眾趕緊移動最邊緣的機車，就怕無辜受害。

警方表示，10日上午11時10分許接獲民眾報案，稱苓雅區武廟路119巷內發生火警，員警立即到場救援並拉起封鎖線實施交通疏導，消防隊到場後立即將火勢撲滅，並無人員傷亡，調閱附近監視器發現，初步排除人為縱火，案發當時其中1部電動機車突然冒黑煙自燃，火勢延燒附近車輛，共有16輛機車全毀，另有2輛半毀。