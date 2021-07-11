基隆市今天無新增確診個案，市長林右昌表示，這2天爲幼兒園教職人員注射疫苗，施打率達96.2％，明天開始將為68到69歲長者（原住民58到59歲）接種，共9852人。

中央流行疫情指揮中心下午公布確診案例，今天全台本土新增28例，新北市12例、台北市11例、桃園市2例，新竹縣、彰化縣與台中市各1例，基隆「嘉玲」，林右昌指出，衷心期盼各城市都加零，逐步回歸正常生活，全台早日解封，他強調，北北基桃是生活圈，無法切割，唇齒相依，單一城市加零意義不大，大家都加零才是最好結果。

林右昌指出，昨天、今天為基隆市幼兒園1005位教職人員施打疫苗，疫苗接種狀況非常好，施打率高達96.2％，希望讓家長與老師都能安心，早日解封幼兒園，解除廣大家長的顧慮與壓力，他說，這陣子本土疫情期間，所有幼兒園都經營的非常辛苦，有關幼兒園紓困部分，中央將於下周一全數核定，撥給相關補助費用需要的幼兒園。

林右昌進一步提及，疫苗施打不能停歇， 7月12、13日將為68到69歲長者（原住民58到59歲）施打疫苗，他再次提醒，符合資格年齡的長輩，在通知單上預定時間到現場施打疫苗，萬一超過時間沒施打，之後就要用系統預約登記。

另外，台北市日前宣布，公托人員、保母已施打疫苗，預計7月19日開放公托，至於基隆是否跟進，對此，林右昌說，中央有統一標準，原則上會依中央指示進行，因為無論是公托或公幼，小朋友的年紀都很小，還是有風險，暫時不考慮跟進。