針對台東暑假各活動，台東縣長饒慶鈴再次強調「台東縣不會為了辦而辦」，將視26日降級情況來做研判決定，會以縣民安全、健康為最大考量。

近期傳出熱氣球嘉年華廠商已對外招聘工作人員，且工作時間從7月31日到9月12日；交觀處長余明勳澄清，因籌備廠商預期26日後會降二級，加上9月中旬後不利熱氣球飛行，因此設定工作期間，並非縣府已決定舉辦日期。

余明勳說，即使舉辦也不會有外國飛行員，規模會縮小很多，舉辦方式得視中央決策後再確認，但屆時防疫措施依照中央規定，只會更嚴格要求，如需持疫苗接種卡或限台東縣民預約體驗搭乘。

另花蓮縣建議遊客自主篩檢再去旅遊，饒慶鈴則表示「最好還是緩一緩」，呼籲沒有必要別移動，若有需要也安全來、安全離開，務必自主篩檢或到台東各鄉鎮市衛生所自費篩檢。

由於7、8月正值台東縣內原民部落慶典期間，7月間的原住民豐年祭和收穫祭都停辦，縣府6月初曾發文給全縣183部落，建議防疫期間不宜舉行。原住民行政處長方銘總說，近期也再度行文調查，各部落7月幾乎都停辦，少數延到8月， 26日如降二級解封，會尊重部落自主性，但要遵守防疫規定舉辦。

此外，縣府表示，雖然正值暑假，中央要求幼兒園解封後，若家長無法在家照顧或無法進行居家照顧者，園方仍應安排人力，持續提供幼兒到園照顧及用餐服務，醫護人員子女優先安排到園照顧。縣府教育處說明，比照暑假前協助照顧及用餐措施辦理，至於相關人力及經費，由中央經費及各園相關人力辦理。