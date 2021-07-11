海地前參議員班瓦（Steven Benoit）認為海地總統摩依士是遭到自己的維安人員暗殺，哥倫比亞傭兵將淪為代罪羔羊。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺的案情可能出現大翻轉？海地官方聲稱摩依士遭到哥倫比亞籍的傭兵槍殺，不過反對派前參議員班瓦（Steven Benoit）指出3點疑點，認為摩依士是遭到自己的維安人員暗殺，哥倫比亞傭兵將淪為代罪羔羊。

英國《衛報》（The Guardian）10日報導，海地官方關於摩依士遭暗殺的說詞引發質疑，摩依士遇刺身亡後海地政府陷入權力真空，在這段期間掌權的警察及政治人物聲稱7日凌晨1時左右，一群以哥倫比亞人為主的暗殺小組闖進摩依士的私人宅邸將他暗殺，海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）當時表示，「外國人來到我們的國家殺死總統。」他稱已經逮捕15名哥倫比亞人及2名海地裔美國人。

不過現在海地官方給出的故事版本引發當地政治人物、媒體及哥倫比亞媒體的質疑，9日反對派前參議員班瓦接受當地電台「Magik9」專訪時表示，「總統是遭到他自己的維安人員暗殺，不是哥倫比亞人。」

同日他接受哥倫比亞「Ｗ電台」（W radio）專訪時更稱，哥倫比亞傭兵顯然已淪為代罪羔羊，他指出有3疑點可以說明這群哥倫比亞人不是兇手：第一，先前海地與哥倫比亞已經達成協議，讓哥倫比亞安全專家來海地傳授當地警方打擊綁票、恐怖主義的建議與策略，這群安全專家6月也已經抵達海地，時間點吻合。

第二，總統摩依士官邸附近居民早就注意到有哥倫比亞人在附近走動，就算在摩依士遭暗殺後，這群哥倫比亞人並沒有離開，仍在附近出沒，居民也對他們的存在感到稀鬆平常。

第三，摩依士遭暗殺後，身邊竟然沒有任何一名維安人員受傷，讓他直呼「怎麼可能」。

此外，哥倫比亞雜誌《Semana》引述匿名消息人士報導，這群哥倫比亞退役軍人前往海地是受僱來保護摩依士，並非要殺了他，因為摩依士一直受到死亡威脅。

另外，哥國《時報》（El Tiempo）引述消息人士指出，摩依士官邸的監視器畫面顯示，哥倫比亞特工人員是在7日凌晨2時30分至40分之間抵達官邸，「這代表他們是在針對總統的犯罪行動後的1個半小時才抵達」，報導引述消息人士這樣說。

海地官方稱已經逮捕15名哥倫比亞人及2名海地裔美國人。

9日哥倫比亞官方公布13名遭海地政府逮捕、聲稱與本案有關的哥籍傭兵姓名，其中一人為41歲的格羅索（Manuel Antonio Grosso Guarín），他是哥倫比亞稱為城市反恐特種部隊的精銳部隊成員，專門進行人質對峙與保護貴賓的任務。據悉格羅索於6月6日和另外10名退役軍人從多明尼加度假勝地朋達卡納（Punta Cana）入境海地，另一批退役軍人已在一個月前從巴拿馬入境海地。

其中一名被捕的哥籍傭兵的妻子表示，她的丈夫烏里貝（Francisco Eladio Uribe）受僱到多明尼加保護有錢人家庭，不過並不清楚任務的具體細節，她形容丈夫是「非常好的軍人、丈夫及伴侶」。

就連海地居民也對政府的說詞有所懷疑，在太子港學校當老師的41歲雷蒙德（Paul Raymond）表示，他也認為摩依士是被自己的維安人員背叛，「這場暗殺行動是認識他、熟悉官邸的人策畫的」，他說對於沒有一名隨扈在攻擊行動中受傷感到困惑，「甚至連一隻狗都沒有（受傷）！」

海地前議員安托萬（Alfredo Antoine）表示，他懷疑幕後黑手是當地財團大老板，「他們殺了他是因為不想要利益被損害。」