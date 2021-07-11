如今正值一年一度坎城影展期間，好萊塢巨星麥特戴蒙(Matt Damon)帶著非競賽單元電影《止水》(Stillwater，暫譯)前往首映，受到熱烈歡迎與肯定，而他在影展記者會上更帶來大爆點，吐露自己當年拒演了傳奇科幻大片《阿凡達(Avatar)》，損失導演開給他的天價片酬，報酬高到足以史上留名。

麥特戴蒙在坎城的新片首映記者會上，帶來了一段屬於過去的大秘辛，表示大導詹姆斯卡麥隆(James Cameron)曾邀他拍片，說是一部叫做《阿凡達》的「小電影」，「他承諾會分紅10%票房給我」，結果麥特戴蒙拒絕了，如今自我調侃：「我會留名史冊的，應該不會遇到比我推掉更多錢的演員了吧？」。

麥特戴蒙表示，他不是不願接卡麥隆導演的《阿凡達》，而是當時他正在拍攝自己的代表作《神鬼認證》系列電影，作為主角，基於道德原因，不可能中途離開，放棄整個劇組，因此把機會拱手讓給了男星山姆沃辛頓(Sam Worthington)，結果這部片破了影史票房紀錄。

而當麥特戴蒙在記者會上吐露這段曲折的過程時，現場觀眾好意提醒他，最近卡麥隆導演正在籌備拍攝《阿凡達》續集，讓麥特戴蒙聽了更難過，大喊：「我的天，還有續集！」，據悉，如今《阿凡達》全球票房已破28億美金(約台幣783億)，等於麥特戴蒙光是票房部分，就損失了至少台幣78億天價收入。