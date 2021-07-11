中國人民銀行9日宣布，將下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，15日生效，這是自2020年1月以來大陸首次全面降準。對此，大陸券商分析，人行降準超預期，為A股市場帶來新的催化劑，提升市場信心。

香港信報報導，東莞證券分析，在人行降準超預期、經濟預期回升、企業盈利改善等因素帶動下，預計A股市場有望回暖，迎來持穩反彈走勢。

從行業來看，資產負債壓力相對較大的周期類股有望率先受益，如銀行、證券、化工等，而流動性的改善也可能對其他行業帶來支撐。

光大證券發表報告指出，降準進一步明確人行保持貨幣政策邊際微鬆的政策取向，削弱部分市場參與者對於供給側通膨引起貨幣政策收緊的擔憂。未來人行如何配套進行公開市場操作，債券收益率如何進一步打開下行空間，要看下半年經濟的回落節奏。此外，隨著銀行長期資金占比的提高，以及邊際負債成本的降低，預計商業銀行投放表內信貸的意願及能力將會明顯增強。