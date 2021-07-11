疫情指揮中心專家小組委員李秉穎醫師日前接受訪問時坦言，「我們專家會議從來沒有討論過3+11，也沒有所謂講到心軟的事情」，引發軒然大波，衛福部長陳時中則強調，自己會負最後責任，對此，前台北市副市長李永萍２點分析陳時中是否會下台，並直言民進黨現在很怕陳時中走，因為疫苗的問題還沒有解決。

台灣5月中旬爆發本土疫情，有些人矛頭指向中央放寬機師「3+11」的隔離政策，對此，李秉穎5日接受政論節目訪問時表示，專家會議從來沒討論過3+11，那是指揮中心自己的會議；陳時中7日則回應，放寬「3+11」中間是有經過檢核，他負最後的責任。

對此，《中天新聞》Youtube昨（11日）報導，李永萍接受採訪時表示，民進黨現在很怕陳時中走，是因為疫苗的問題還沒有解決，所以民進黨若這個時候讓陳時中下台，不管換誰上來，疫苗只要沒有解決的後果，就是疫情隨時可能反撲，這是第一個原因。

其次，李永萍指出，因為陳時中有戰功，所以依照民進黨的政治邏輯，會認為說一旦疫情危害到其政權時，陳時中此時拿出來祭旗，可能會比一個沒有光環，或者是知名度不高的人而言，效果比較好。所以李永萍也特別提醒陳時中，最好不要戀棧「衛福部長」的職務，如果陳時中一直待在這個職務上，後果會很慘，因為陳時中真的很有可能被執政黨拿來祭旗，到時陳時中要選台北市長，也沒得選了。

李永萍直言，陳時中去年光環很高，對照現今的情形，執政黨如果拿陳時中來祭旗，那對陳時中的殺傷力和效果真的很大，她希望最後結果不要是這樣。