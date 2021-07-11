每年The Special Awards網站都會從「2021百大最佳臉孔」候選中，選出50位最美、最帥臉蛋的藝人，日前結果出爐，曾經獲得最美臉蛋的子瑜竟然掉出前十名，就連被譽為臉蛋天才的車銀優都不在榜上，反倒是大勢韓團BTS防彈少年團一手包辦前5名，冠軍更是令人跌破眼鏡。

公布的排行榜中，韓國藝人就佔了34個名次，然而在韓國擁有高人氣的IU和秀智意外落榜，曾經拿過世界最美的子瑜也只摘下第29名，男星的部分，人氣演員朴敘俊、南柱赫、李敏鎬、宋仲基等都在10名以外，連最近爆紅的車銀優也只拿到第12名。

不僅如此，前五名分別是BTS防彈少年團的J-Hope、V、Jin、柾國及智旻，高顏值受到肯定，6、7名則由BLACKPINK的LISA和Jisoo拿下，EXO的伯賢、Hande Erçel及Kerem Bürsin分別排名第8、9、10名，榜上幾乎都是被偶像佔據，鮮少看到演員入榜，還釣出不少BTS粉絲留言。

事實上，外國媒體TC Candler總會日前才公佈了全球百大帥哥美女榜，100位上榜明星中韓星足足佔了49人，前10名也都被K-Pop偶像佔據，BLACKPINK成員更是全數上榜，而前三名則由EXO燦烈、BTS J-Hope、V拿下，J-Hope和V成為相關榜上常客。