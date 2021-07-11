桃園張姓男子開車載少女找工作，佯稱他在車上吸食摻毒香煙，將致少女體內殘留毒品，誆騙少女裸身「排毒」進而性侵，少女一度崩潰尋短，另張男還謊稱是調查高中生性行為的教保員，以按鼻子試測是否為處女「檢查」高中女生，要求對方每天向他報到。高等法院依強制性交、強制罪重判張15年徒刑。可上訴。

判決指出，張男有強制性交、強盜、恐嚇取財、妨害自由等前科，因案被判刑16年2月確定，2017年1月出獄。張2018年10月得知被害少女與友人欲找工讀工作，假意幫忙開車載2女四處應徵。

張知悉被害人才15歲未獲錄取，假意協助找工作，強留對方在車上，聲稱他是黑道，若少女不從事八大行業，將傷害她家人，並稱他在車內吸食摻海洛因的香煙，少女因在車內亦吸入海洛因，體內殘留毒品，恫稱將她交給警方處理。

張要少女帶他返回租屋處，指香煙盒有少女指紋，威脅報警究辦，再以「排毒」為由喝令少女脫光躺在床上後性侵，因少女友人來電，張威脅少女不得聲張。翌日張再藉口進入少女租屋處性侵。

事後少女因擔心說出遭張性侵一事，張將傷害她親友而欲輕生，傳訊給友人指張非善類，並遭性侵，要友人遠離防範，並透露輕生意圖，友人告知少女母親報警，警消獲報救出少女。

另張男2018年11月搭訕1名高中女生，見對方欲搭公車上學，表示順路可載她至學校，卻將車駛往山區，佯稱是教保員詢問對方有無男友、是否為處女、有無性經驗，恫嚇她未成年人發生性行為犯法會被關，女生擔心張將對她及男友提告，被迫留下個資。

張佯稱按鼻子可知是否為處女，對女生捏鼻、並碰觸頭部、肩膀、背部，要她每日向他報到，否則往上呈報她交男友一事，女生因此情緒不穩，學校教官發現報警，警方調閱監視器查出張涉案。

高院認為，張利用高中女生智識及歷練不足，以香煙摻毒恫嚇，藉口「排毒」性侵，致被害人因受創無助決意自戕，法院審理時還當庭痛哭，另張限制另名女生行動，造成她長期處於恐懼中，惡性重大，依強制性交罪、強制罪判處應執行徒刑15年。

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