桃園市環保局經民眾陳情茄苳溪變成黃河，發現有業者違反規定，將依法裁罰。（桃園市環保局提供）

桃園市茄苳溪10日經民眾陳情出現黃泥水，桃園市環保局稽查員循線發現在文中東路與忠一路附近的營建工地，因為未有效處理開挖時所產生的黃泥色地下水，廢水溢流溝渠後排入茄苳溪，環保局依違反水汙法30條規定，處業者新3萬元至300萬元罰鍰。

環保局表示，10日上午經民眾陳情在茄苳溪的上游溝渠有黃泥水發生，環保局稽查員前往桃園區保定三街與忠五路188巷溝渠勘查，發現溝渠水色呈泥黃色，故循水路至上游文中東路與忠一路，發現有一店舖、集合住宅新建工程正有2支PVC管線正排放黃泥廢水情況。稽查時，現場正有3台怪手作業中，工程開挖時，地下水混合開挖泥土產生黃泥色廢水，黃泥色廢水以沉水馬達抽至地面2座沉澱桶沉澱，但因沉澱桶內的淤泥未清理，導致沉澱效果不佳，黃泥水直接溢流到溝渠後，又續留入茄苳溪，現場立即要求將沉澱桶淤泥清除，並增加沉澱桶數量。環保局將依違反水汙染防治法第30條告發該工程廠商，並處業者新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

環保局指出，南崁溪位於茄苳溪下游，因此本次污染會影響南崁溪水質。另最近2個月陸續接獲民眾陳情南崁溪有黃泥水發生情事並派員稽查，陸續已查獲數處工地包含集合住宅工程、其他類工程於不同時間點因施工開挖或機具作業時，產生黃泥水，並因場內沉澱設施效果不佳致溢流到河川，造成南崁溪變黃。環保局經稽查採證後，也分別依違法水汙染防治法第30條或第18條告發，分別處施工廠商新台幣3~300萬元、1~600萬元罰鍰。