藍委賴士葆今日於臉書發文表示，越南2個月買了3千多萬劑疫苗，新加玻、越南、馬來西亞等國政府，都歡迎鼓勵地方政府和民間單位協助採購疫苗，但蔡政府卻因意識形態，不願遵循國際商業運作模式，導致7百多人因染疫離世。

賴士葆指出，新的變異病毒來勢洶洶，施打第3劑疫苗已成國際共識，但台灣因政府的延宕及失誤，導致疫苗嚴重不足，不僅離第1劑疫苗施打普及率很遙遠，而且用2300萬人口算，若每人打2劑，疫苗覆蓋率7成算，得有3千萬劑疫苗，若打3劑則要4千萬劑以上。

賴士葆說，蔡政府至今仍未表達愧疚或究責，而許多單位都想協助採購疫苗，蔡政府就是不准，即便永齡基金會、台積電、慈濟，3家購買1500萬劑德國B N T疫苗，仍遠遠不夠，無法理解為何蔡政府要卡地方和民間。

賴士葆表示，蔡政府口頭上說，防疫中央地方一起來，實際上卻是大權一把抓，如果真的看重疫苗是救命物資，真的疼惜台灣人的性命，任何人或單位，以任何方式，可以幫助取得疫苗，政府都該滿懷感恩與感謝，來全力促成早日完成行政程序。

賴士葆指出，許多想要捐贈疫苗的單位不斷拜託懇求，但指揮中心列出一大堆條件卡申請，空轉一個多月沒進度，永齡等3個單位還得見了蔡總統，才得到恩准，其他的繼續擋在門外，真是好偉大的政府。

賴士葆說，越南在2個月可以買到3千多萬劑的疫苗，但蔡政府因意識形態，寧可讓全台灣民眾沒有疫苗，台灣已有700多人因為染疫死亡，卻也撼動不了蔡政府用意識形態做決策的堅持。