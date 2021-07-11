房價高漲，不只買房困難，加上疫情影響，有人可能連房租都快付不出來。桃園一名養了10隻毛小孩的女子表示，因為買不起房選擇租屋，但租金每年都在漲，為了給寵物足夠的空間，現在連租都快租不起了，加上養寵物更難，沒想到租屋處照片曝光，雖然室內充斥著貓和寵物籠，但環境卻超級整潔，讓眾人驚訝。

這名住在桃園中壢的女子在臉書社團《爆怨2公社》表示，由於養了10隻貓，因此需要比較大的空間，但是租金每年都在漲，坪數比較大的套房或兩房租金更貴，加上很多房東都禁止養寵物，讓她大嘆「現在連租都快租不起了，加上養寵物更難找！」

原PO租屋處照片曝光，雖然室內充斥著貓和寵物籠，但環境卻異常整潔，讓眾人看傻。(圖/截自臉書爆怨2公社)

原PO並貼出居家照，從照片中可見，光是地上就趴了7隻貓，三面牆都堆疊著寵物籠，不過令人驚訝的是，環境看起來竟異常的整潔，地板上不但完全沒有髒汙，還白到發亮。

照片曝光後讓眾人看傻，紛紛回應「但地板就知道很乾淨」、「真的很乾淨，很多沒有養寵物的人，房間比你這張照片還髒」；也有人說「我租過養貓養狗的，真的臭到一個極致」、「不是妳的問題，也不是房東的問題，是飼主老鼠屎太多了，讓大家對於正常的飼主信任感變低」。

此外，貼文還引來一堆魔人，指責幹嘛養這麼多貓？質疑她有錢養貓沒錢租房子？原PO則解釋，她只是單純想爆怨租房子為什麼貴到離譜，而且每一隻貓都是因為生病、受傷，她救援醫療後才帶回家養的，因為成貓不好送養，就留下來自己照顧，一邊找認養人，反問「如果可以成功送養，我又何必要留下來自己養？」