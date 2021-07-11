有些人不但有野心，同時又有行動力，創業特別容易成功。星座運勢網站「星座上上簽」分享，天蠍座、處女座、獅子座最適合創業，他們對自己要求很嚴格，如果立下目標，就會拚命達成，遇到問題也絕對不退縮，能闖出自己的一片天，天生有當老闆的命。

▍1.天蠍座

天蠍座的危機感很強，而且是旁人無法幫忙化解的，他們要透過努力付出才能消除這種感覺，一旦立下目標，他們就會盡力完成，全心全意的投入，親手親為的打拚才能讓他們有安全感。天蠍座性格冷靜又堅強，抗壓性高，能忍受辛苦和孤獨，加上他們觀察力很強，可以精準做出決策，因此非常適合創業。

▍2.處女座

處女座眼光很精準，看一眼就知道這個人跟自己是否合得來，對自己有沒有幫助，因此創業時能夠找到最有力的夥伴或員工，大家能利用有限的資源創造最大的利益。處女座很會計算利害得失，幾乎不曾吃虧，他們工作能力強，辦事理性，自我要求很高，因此創業也特別容易成功。

▍3.獅子座

獅子座熱情又有自信，很愛交朋友，社會上擁有廣泛的人脈，社交時他們通常不帶目的性，用真心待人，因此大家都把他當做自己人，創業能獲得很大的助力。獅子座為了達到目標，會不惜付出一切代價，初期可能會賠本，但做出的成果通常都讓人非常驚艷，能快速打敗同業產品，品牌的聲譽蒸蒸日上。