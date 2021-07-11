微解封後雲林縣將開放夜市申請營業，麥寮鄉鎮南宮夜市已向縣政府申請，但由於鄉內設有台塑六輕工業區，其員工與外包商等外來人口達2萬餘人，染疫風險相對增加，不少鄉民傾向不開放夜市，11日麥寮鄉長蔡長昆表示近日將與夜市自治會研議做最後確定。

雲林縣政府針對13日微解封後夜市可申請營業，本月4日在西螺鎮東南夜市進行「微解封示範」演練，將在防疫與夜市攤販生計兼顧的情形下，提倡「防疫生活化、資訊科技化、交易無紙化、夜市得來速化」4大「夜市新文化」，並研擬夜市防疫規範必須遵守6大原則。

麥寮鄉鎮南宮星期四夜市已向縣政府申請營業，目前尚待批准，對此鄉民表示，鎮南宮位於麥寮市區，本鄉人口眾多，加上2萬餘名六輕員工、外包商員工與移工等外來人口，一旦開放夜市營運，即使有人流管制，還是可能出現防疫破口，因此傾向不開放夜市。

鄉民說，雖然六輕與外包商人員約2萬人已完成快篩，結果全部陰性，但大家最擔心的是可能還有未檢驗出的黑數，夜市是最容易聚集人潮的市集，會吸引鄰近台西鄉、東勢鄉、甚至跨縣的彰化縣大城鄉民眾，風險相當高。

麥寮鄉長蔡長昆指出，麥寮鄉人口近5萬人，加上台塑六輕工業區員工與外包商等外來人口2萬餘人，以及鄰近鄉鎮民眾，人數接近10萬人，並不好掌控，因此傾向不開放夜市，近日將與夜市自治會研議後做最後確定。

鄉民代表吳明宜認為，中央政府的微解封，主要考量旅遊、餐飲業者的生計，但防疫安全還是最重要的，微解封後將開放國內9人以下小型旅行團，種種不確定因素，大部分鄉民傾向降至2級警戒後再開放夜市。