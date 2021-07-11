台積電、永齡基金會近期傳出有望買到BNT疫苗的利多消息。國民黨主席江啟臣今日於臉書發文表示，如果BNT疫苗順利抵台，請先優先讓青少年施打，趕在9月開學前，形成校園防疫線，讓師生能安心上學。

江啟臣指出，這幾天蔡政府總算願意和慈濟基金會達成疫苗採購委託授權，而台積電及永齡基金會，在近日也傳出已進入BNT疫苗採購的簽約程序，另外，國民黨的4個執政縣市政府，也還在努力提出採購申請。

江啟臣說，自5月國內爆發疫情後，全國緊急停課，許多老師改成線上教學，但這是不得已的緊急作法，教學成效仍未可知，更有高比例的學生「線上輟學」，長期居家的學子，也讓家長工作、照顧兩頭燒。

江啟臣表示，Delta變種病毒侵襲的年齡逐漸下降，在許多國家都造成青少年世代染疫飆升，有研究證實，透過年輕人傳播給家中長輩的風險，足足是反向傳播的5倍，法國甚至已喊出，疫苗接種率要達95％，才能抑制Delta病毒擴散。

江啟臣指出，許多師生家長都在擔心，9月的新學期能否順利開學，若不開學，恐會出現失學的一代，但若貿然開放，又擔心至今毫無疫苗防護的年輕學子，在校園的生活，會成疫苗延燒的破口。

江啟臣說，目前已取得的AZ及莫德納疫苗，仍未有充足研究，能證實施打在年輕人身上的安全性，而目前開放用在12至18歲年齡的疫苗，只有BNT。

江啟臣呼籲，若民間採購的BNT疫苗抵台，應優先讓青少年施打，政府現在就要盡快準備青年接種疫苗計畫，趕在9月開學前，建構校園生活防疫線。