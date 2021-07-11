高雄海神隊管理階層首重團隊合作與在地化紮根；領隊、執行長與總經理專業分工，加上國揚集團資源，期待走入高雄在地，打造能讓高雄人驕傲的職業籃球隊。

高雄海神領隊侯嘉騏（Michelle），現為漢神百貨董事長，同時也是漢來飯店副董事長，有著哈佛大學應用計算系碩士、以及史丹佛大學生物工程博士傲人學歷。從小赴美留學，在美國東岸長大並且在舊金山灣區就學，她很小就接觸NBA，是波士頓塞爾蒂克隊和金州勇士隊的球迷。

已經在集團工作兩年的她，如今從球迷身份走進球團管理，Michelle認為需要導入更多專業思維，她說：「職業運動首重如何建立屬於在地的商業模式，除了獲得城市球迷的認同，如何整合像是漢神百貨、漢來飯店與漢來美食等集團資源，讓職業運動創造更多可能，是我們未來努力的方向。」

她眼光放得很遠，但無論怎麼看，最重視的仍是高雄本身，「國揚集團的老本行建設業雖然遍佈全台，但高雄是國揚的根。當年金融風暴，我父親跌了一跤，就是在高雄重新站起來。我認為在球隊創立前期，或許很難馬上獲利，但我們集團有強大的服務業基礎，只要將服務業的深厚經驗與娛樂結合，我相信一定能將球隊打造為產業平台，進而整合並創造可行商業模式，把整個產業做大，才是回饋高雄最好的方式。」

擔任海神隊執行長李偉誠（Wilson），有著台大與美國史丹佛大學高學歷和長年矽谷工作經驗，甚至年輕時曾是饒舌歌手等超狂斜槓背景。雖然是首度執掌台灣職業運動，但他從小就是體育迷，希望藉由從音樂娛樂產業得到的經驗，與職業運動做結合，因為對他來說，職業籃球就是一個由運動角度切入的休閒娛樂產業。留學美國時期，更加深職業運動必須與城市地域深度結合的觀念，唯有走入在地，才能催化高雄人對於海神的支持。

「對我來說，高雄有點像是NBA的西雅圖，除了同樣都是海港城市以外，西雅圖過去曾有過光榮歷史的超音速，但隨著球隊離去，西雅圖居民對於下一支NBA球隊的期盼從未減退。高雄是一座偉大的海洋城市，二十幾年前這裡曾有台灣第一個冠名屬地的CBA高雄戰神，我相信高雄海神走進高雄巨蛋，能成為點燃這座城市職業熱情的火苗。」

高雄海神總經理王德堯（Devin）在兩岸運動產業累計十餘年資歷， 對於職業運動的球隊運營、活動與行銷皆有深入的操作經驗。除了熟知台灣籃球市場的機制，在體育圈長年累積下來的人脈也是高雄海神創隊元年不可或缺的關鍵。2009與2013兩度NBA台北熱身賽、2010 MLB 道奇表演賽、2013年WBC世界棒球經典賽都曾參與要職及策劃，從與NBA與MLB的合作經驗，體悟到職業運動賽事「魔鬼藏在細節裡」。

王德堯說：「他們的彩排必須精準到每一秒，才能做到萬無一失。記得有位NBA主管曾打趣說，『就算今天是碧昂絲要表演唱國歌，也得配合時間來彩，不然就換人。』此外提供最好的場地規格、後勤規劃、讓球員發揮所長的舞台，並且提供球迷獲得精彩賽事觀賞體驗，都是海神團隊對賽事執行的要求。