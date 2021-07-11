賈永婕熱心募資台灣醫療器材，因此擁有「抗疫女神」的稱呼，最近是她投入公益募資活動滿一個月，並寫下長篇文章與外界分享心路歷程。她表示：「就算明天光環消失殆盡，那就是我真的有做錯的地方。」在疫情下看到了愛、真愛。

賈永婕昨（10日）在臉書發文寫下行善的心得：「時間過得太快了，一轉眼從6月10日開始接觸救命神器，到今天剛好滿一個月！首先我要感謝神奇的力量，這是一股溫暖信任的力量，這股強大的力量，讓所有的事情水到渠成。」

賈永婕昨（10日）在臉書表示：「台灣目前擁有877台救命神器（HFNC），因爲台灣這個數量，讓紐西蘭總公司願意捐出50台HFNC給台灣，今天我又爭取到他們願意再捐價值台幣450萬元的1000套耗材給台灣，然後我還在努力爭取希望紐西蘭總公司，可以再捐多一點的機器。」

回顧這一個月的時間，賈永婕用心地分享這段經歷：「這次疫情讓我看到人善良，這也是為什麼我可以在短時間內完成任務，因為彼此互相信任，互相支援，因為所有捐贈者與廠商，所有的人都愛著台灣，包括今天加入我們的美國醫療朋友！」

賈永婕謙虛地表示：「很多的長輩與愛我的人，都勸我差不多是時候，可以休息了！可以離開台灣！他們深怕我一個不小心出了什麼差錯，怕一個閃失就沒有光環了！謝謝大家的關心，從頭到尾都沒有想過，做這件事情是為了自己的光環，就算明天光環消失殆盡，就是我真的有做錯的地方，要好好檢討一下。」

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