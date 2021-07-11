板橋聖博動物醫院獸醫師陳穆村表示，在疫情期間鼓勵飼主以視訊方式看診，再將所需藥品郵寄到家。（動保處提供／戴上容新北傳真）

台灣疫情不止，政府呼籲民眾減少外出「宅」家防疫，然而毛小孩碰到健康問題，令飼主焦急不已，新北市動保處疫情期間，推出動物醫院遠端問診服務，飼主若有看診需求，可向動物醫院申請線上視訊問診，以宅配方式取得藥物，減少外出確保自己與毛寶貝居家防疫安全。

動保處指出，三級防疫期間，動保處輔導新北市動物醫院多可採用線上看診模式，由獸醫師以視訊方式了解寵物情況，給予飼主診斷開立處方，並以郵寄、宅配、外送等方式送達藥物。

一名劉姓飼主說，家中毛小孩在疫情期間身上長了許多小水泡，感到極度瘙癢一直啃咬皮膚，三級警戒不斷延長，眼看牠的皮膚狀況越來越糟，得知動物醫院因應疫情提供視訊看診服務，馬上與獸醫師聯絡進行視訊看診，再透過宅配方式收取所需的皮膚藥膏，毛寶貝的皮膚問題也得到治療。

板橋聖博動物醫院獸醫師陳穆村表示，若患有慢性疾病的寵物需定期回診拿藥，在疫情期間鼓勵飼主以視訊方式看診，再將所需藥品郵寄到家，若要親自到院領藥，可先預約時段，到院時能立即領取，減少等候時間。

動保處表示，毛寶貝有若需要至動物醫院做進一步檢查及治療，也請飼主務必遵守防疫相關措施，入院掃描QRcord簡訊實名制登記、量額溫及手部噴酒精消毒，並全程配戴口罩。